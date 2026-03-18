Amazonは米国にて、Prime Videoの広告なしプランを「Prime Video Ultra」に名称変更し、米国時間4月10日より月額4.99ドルで提供開始する。このプランには、4K/UHDやDolby Atmos配信の独占アクセスも含まれており、従来のPrime会員特典であるPrime VideoではHD/HDR、Dolby Visionでの配信までが視聴可能になるとのこと。なお18日現在、日本国内では新プランの追加や、Prime Videoの内容変更は発表されていない。 Prime Video Ul