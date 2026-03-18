高知県内の土地の価格は今年（2026年）も全体的に下落傾向が続き、31年連続の下落となりました。地価の公示は土地取引の指標となるもので、毎年、国土交通省が1月1日時点の価格を公表しています。高知県内の住宅地、商業地などすべての用途の平均は、2025年に比べマイナス0.2パーセントと31年連続の下落で、2025年と同様の下落幅となりました。一方で、高知市では住宅地、商業地とも需要が堅調で、商業地は台湾との定期チャ&