シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキが１８日に新曲「Ｆｏｒｇｉｖｅｎｅｓｓ」のミュージックビデオ（ＭＶ）をＹｏｕＴｕｂｅで公開する。同曲は２月にリリースした自身１４年ぶりとなる新アルバム「ＳＨＡＤＯＷＷＯＲＫ」のメイントラック。「Ｆｏｒｇｉｖｅｎｅｓｓ」は日本語で「赦し（ゆるし）」を意味する。２０２０年から心理カウンセリングを受け始めたアンジェラが、トラウマや心の闇に翻弄（ほんろう）さ