読売テレビの情報番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」（月〜金曜・後３時５０分）が、２３日からリニューアルされることを１８日、同局が発表した。中谷しのぶアナウンサーに加え、足立夏保アナウンサーがメインキャスター。「きょうを知ると、あしたが変わる。」のコンセプトはそのままに、番組のロゴとセットに合わせてビジュアルも一新する。また、新たに木曜日と金曜日のサブキャスターに入社１年目の吉澤真彩アナウンサー