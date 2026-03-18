第１３８回広州交易会第１期の会場に設置された新エネルギー車（ＮＥＶ）とスマートモビリティー展示エリア。（２０２５年１０月１９日撮影、広州＝新華社記者／肖恩楠）【新華社広州3月18日】中国広東省広州市で開かれる第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が4月15日に開幕する。展示面積は155万平方メートル、ブース数は7万5500、出展企業数は3万社を超える見通し。今回は、出展要件が厳しい「ブランドブース」への申