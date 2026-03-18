７人組ガールズグループ・ＨＡＮＡのインタビュー企画、第２弾は変幻自在の魅力を携えたＭＡＨＩＮＡ。７日にスタートした初のホールツアーについては「最初は不安もあったけど、ＨＯＮＥＹｓ（ハニーズ＝ファンの総称）の熱を肌で感じられて最高だった」と振り返った。１月にリリースしたニューシングル「ＣｏｌｄＮｉｇｈｔ」には「小さい頃からチアダンスをやっていたから、歌詞に共感できる」とも。未経験だったラップに挑