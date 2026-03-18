◆ＷＢＣ決勝米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラが米国に勝利し、初優勝を決めた。アクーニャやアラエスなどメジャーで活躍するタレント集団は、チームメート抱き合い、歓喜を分かち合った。多くのベネズエラファンが集まった場内に地鳴りのような歓声が響いた。世界一をかけた一戦の先発マウンドに米国は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）を送った