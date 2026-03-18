◆ＷＢＣ決勝米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）米国がベネズエラとの決勝に敗れ、１７年大会以来となる世界一奪還はならず、準優勝となった。メジャーのスター軍団を擁し、３大会連続の決勝進出となったが、前回大会に侍ジャパンに敗れた雪辱を果たせず、涙をのむ形となった。ジャッジらスター軍団は敗戦に呆然。ジャッジはベンチでバットを持ったまま、グラウンドで狂喜乱舞するベネ