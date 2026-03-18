モデルの西山茉希（40）が17日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。長女出産当時を振り返った。現在12歳の長女と9歳の次女を育てる西山は出産を振り返り、「私の場合は27歳でできちゃった結婚だったんですけれど、自分の両親ですら、THE祝福みたいな空気感じゃなかったんですよ」と告白した。「おめでとうっていうよりも、心配な空気を感じちゃうと、おなかの中の子が感じちゃっていたら嫌だな