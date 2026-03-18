１７日、大明湖の景色。（済南＝新華社記者／徐速絵）【新華社済南3月18日】中国山東省済南市ではこのところ、気温の上昇に伴って市の中心部に位置する大明湖のほとりの柳が新緑をまとい、春の散策を楽しむ観光客でにぎわっている。１７日、大明湖の周辺を散策する観光客。（済南＝新華社記者／徐速絵）１７日、大明湖の景色。（済南＝新華社記者／徐速絵）１７日、大明湖の周辺を散策する観光客。（済南＝新華社記者／徐速絵）