タレントでレースクイーンとしても活動する安西茉莉（34）が18日までに自身のインスタグラムを更新。チューブトップのコスチューム姿で今季チームを報告した。「2026年もR'QsRacingGirlsとして、スーパーGTに参戦するR'QsMotorSportsを応援します」と報告。白のコスチューム姿の写真をアップし「大好きなチームでレースアンバサダーを継続させていただけてほんとうに幸せです！2019年、2023年、2025年、2026年と、4