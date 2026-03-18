女優白石聖（27）が18日、都内で行われたメナードのスキンケア商品「フェアルーセント」新ミューズ就任発表会に出席した。商品にちなみ、学生時代に習っていたという書道も披露。銀色の炭で「全方位ブライトニング白石聖」としたため「筆を握るのは久しぶりなので緊張しました」とやや照れながら話した。デビュー10周年の節目を迎えており「ハートの部分は変わっていないんじゃないかなと思っています。初心を忘れないように、こ