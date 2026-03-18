17日に青森県沖で漁船と貨物船が衝突して漁船が沈没、乗組員4人が死亡した事故で、国の運輸安全委員会は衝突した貨物船の調査に入りました。調査は17日、青森県に入った国の運輸安全委員会の調査官2人が八戸海上保安部に入り、調査の日程調整などから始めました。この事故は、三沢市沖20キロの海上で広島県呉市の貨物船「末広丸」748トンと、八戸市の底引き網漁船「第六十五興富丸」140トンが衝突しました。第六十五興富丸は転覆し