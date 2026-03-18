お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が17日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・09）に出演。あるインタビューについて語った。ジュニアは「ポストに手紙入っててん」と切りだした。「怖いな…今どき」と構えるケンコバに、送り主が「小学6年生の女の子」と明かした。ケンコバが「近所の子や」と指摘すると、「うん」とジュニア。「オレが昔出した“14歳”って本を読みました、と。どういう思いで書か