京都・南丹市の山道で、飛び出したシカと車が衝突する瞬間をカメラが捉えた。目撃者の車と衝突するまで、わずか1秒ほどの出来事だった。一方、愛知・豊川市では駐車場を利用した追い越し行為が目撃された。こうした行為は交通違反にあたる可能性があるという。わずか1秒の出来事…飛び出してきたシカ京都・南丹市で3日午後10時頃、山道を走行していた車のドライブレコーダーが記録していた「ドン！」という衝撃音。（車内でのやり