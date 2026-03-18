女優白石聖（27）が水泳への情熱を明かした。18日、都内で行われたメナードのスキンケア商品「フェアルーセント」新ミューズ就任発表会に出席。これまで泳げなかったが、以前仕事で水泳選手役を担った際にハマったといい「意外と楽しいかもって思えたことがあって。体を動かすことがリフレッシュにつながっています。だいぶ長い間お休みしていたので、（気候が）暖かくなったら再開させたいなと思います」と意気込んだ。泳ぎ方は「