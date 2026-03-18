春闘集中回答日の18日、大手企業からは大幅な賃上げの回答が続いています。自動車や電機メーカーなどの労働組合が集まる事務所では、ホワイトボードに組合が求める賃上げ額に対し「満額」での回答も続々と書き込まれています。トヨタ自動車は6年連続の満額回答、日産自動車は月1万円アップの要求に満額で回答しました。また、電機メーカー各社の労組は統一でベア1万8000円を要求していて、NECや三菱電機はすでに満額の回答を示しま