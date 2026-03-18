【マイアミ（米フロリダ州）＝井上雄太】１７日（日本時間１８日）に米フロリダ州マイアミで行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の決勝で、ベネズエラが３―２で米国との接戦を制した。アクーニャも四球でつなぐ初めて決勝の舞台を踏んだベネズエラが、一丸となって先制点をもぎ取った。三回、先頭のペレス（ロイヤルズ）は外角球を逆らわずに右方向へはじき返した。前回大会の準々決勝で米国に敗れた悔し