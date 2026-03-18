新潟県の東京電力柏崎刈羽原発6号機（中央）＝2025年11月東京電力柏崎刈羽原発6号機（新潟県）で地面へのわずかな漏電があったことを示す警報が作動し発送電を止めた問題で、東電は18日、発電機のアースの役割を果たす部品が破損したことが警報作動の原因だったと発表した。実際に漏電はなかった。部品交換のめどが立っておらず、約20％の出力を維持している原子炉を停止させるかどうか判断する。東電によると、6号機はフル出