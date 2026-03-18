東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、独禁法違反（不当な取引制限）の罪に問われたイベント制作会社セイムトゥーと前社長海野雅生被告（59）の公判が18日、東京地裁で開かれた。検察側は海野被告に懲役1年6月、法人としての同社に罰金1億5千万円を求刑した。地裁は弁護側の最終弁論期日を5月11日、判決期日を9月16日に指定した。検察側は論告で、世界の関心を集める平和とスポーツの祭典で受注調整し、競