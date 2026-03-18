俳優内堀太郎（52）が、加藤あい（43）池田エライザ（29）らが所属する大手芸能事務所「エヴァーグリーン・エンタテインメント」に所属したことを18日、発表した。所属事務所を通じコメントを発表。「ほとんどの方が、はじめましてになると思うのですが、はじめまして、内堀太郎と申します」とあいさつ。「これまでフリーランスで俳優活動をしていましたが、このたび、『冬のなんかさ、春のなんかね』の出演（山田線役）でご縁があ