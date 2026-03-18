日銀は18日から金融政策決定会合を開きます。中東情勢が悪化する中、政策金利の引き上げは見送られるとの見方が強まっています。日銀の金融政策決定会合は、18日から2日間にわたり開かれます。2月末にアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まって、2日に会見した日銀の幹部は「これまでの方針は変わらない」とした上で、「不透明感が高い時にはその時々で判断していく」と述べています。ホルムズ海峡が事実上封鎖され、原