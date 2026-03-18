読売テレビは17日、夕方の情報番組「かんさい情報ネットten．」（月〜金曜午後3時50分）の木〜金曜のサブキャスターを、入社1年目の吉澤真彩アナウンサー（24）が担当すると発表した。吉澤アナは「これまでにも『旬感中継』や『キニナル中継』など、『ten.』で何度か中継を担当させていただきましたが、まさかこの春からサブキャスターとして番組に携われるとは思っておらず、話を聞いたときは驚きのあまり『本当ですか？』と2度、