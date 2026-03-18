JR東日本新潟支社は、「山形庄内夏の観光キャンペーン」特別企画第1弾として、普段、羽越本線を中心に運転しているのってたのしい列車「海里」を5月16日（土）に上野駅で展示するイベントを行うと発表しました。これに合わせて、「海里」を夜行列車「月光海里（ムーンライトカイリ）」として運行。新潟・上野間を往復します。「海里」が三国峠を越えるのは2019年10月の運行開始以来初めてで東京で初披露となります。「