散歩中の黒柴が遠くから聞こえる足音に気づいた瞬間、しっぽがゆらゆらと動き出し…？大好きな小学生たちとの再会を喜ぶ姿は、記事執筆時点で2.6万回以上再生され、「しっぽ揺れていくの可愛い」「ほっこりする光景」といった声が寄せられることとなりました。 【動画：犬の散歩中『小学生たち』が遠くから駆け寄ってきて…ずっと見ていたくなる『愛おしい光景』】 遠くから聞こえる「大好きな足音」に尻尾が反応！ TikTokアカ