地域の自然に親しむ学習の一環で見附市の子どもたちがサケの稚魚を放流しました。サケの稚魚を放流したのは見附第二小学校の児童です。3、4年生たちが地元の漁協の協力でことしの1月に卵をふ化させ稚魚を育ててきました。16日は園児を招いての放流会です。（放流する小学生たち）「元気に帰ってきてね」児童たちが育てた稚魚を含むおよそ5000匹が本明川に放流されました。（放流した小学生は）「サケがビックリするから」「ゆっく