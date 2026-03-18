カツラを被ったイタリアングレーハウンドの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で117万3000回再生を突破し、「研ナオコｗｗ」「国語の先生にいそうで草」「デパートで高級なサラダ買ってそう」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：Amazonで『犬用のカツラ』を購入→被せてみた結果…】 犬用カツラにチャレンジ！！ TikTokアカウント「soooou01」の投稿主さんは、『イ