土地取引の目安となる「地価」が公表されました。県内の平均は31年連続で下落しましたが下落率は前の年より縮小しています。土地の価格「地価」はその年の1月1日時点における評価で1平方メートル当たりの価格が公表されます。県内の平均は31年連続で下落となりましたが、下落率は縮小しています。商業地で最も高かったのは新潟市中央区東大通1丁目で、65万9000円。去年から6.3パーセント上昇し39年連続で1位となりまし