18日午前、名古屋市東区のマンションの建設現場でガスボンベが爆発し、1人がケガをしました。警察と消防によりますと、18日午前8時20分ごろ、東区撞木町1丁目のマンションの建設現場で、「爆発音がした」と通行人などから119番通報が相次ぎました。溶接などで使われる可燃性ガス・アセチレンのガスボンベが爆発したとみられ、60代の男性作業員が煙を吸って病院へ搬送されました。目撃した人：「音がした瞬間にバーンと