CLノックアウトステージベスト16、マンチェスター・シティ対レアル・マドリードの第2レグが行われ、1-2でアウェイチームが次のステージにコマを進めた。第1レグではレアルが3-0でシティを下しており、シティとしてはこの差を縮めるべく序盤から攻勢に出た。しかし、20分、ボックス内でベルナルド・シウバのハンドを取られて、退場&PK献上に。41分にはアーリング・ハーランドが何とかゴールを奪ったが、人数不利のディスアドバ