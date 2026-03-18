UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16の2ndレグ。アーセナルとレヴァークーゼンの一戦は2-0でアーセナルが制し、合計3-1でベスト8進出を決めた。この試合で先制点を決めたのはMFエベレチ・エゼだ。エゼは36分、バイタルエリアでボールを受けると反転して右足を一閃。ボールはゴール左上に豪快に突き刺さった。試合後、ミケル・アルテタ監督はエゼのプレイを称賛し、守備力も上がってきたと語った。「それがなければ、彼はチームで