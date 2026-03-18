チャンピオンズリーグ・ベスト16、パリ・サンジェルマンとのセカンドレグ。3点差を追うチェルシーだったが、開始わずか15分で2失点を喫する最悪の展開で、最終的に0-3の完敗を喫した。試合後、チームの柱であるエンソ・フェルナンデスは、自身の将来について「分からない」と去就を濁す衝撃の発言をしている。『METRO』が伝えている。エンソ・フェルナンデスは『ESPN』に対し「我々はミスを犯し、その代償を払った」と断言。細部へ