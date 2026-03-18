NTTドコモは、「Amazon新生活セール Final」の開催に合わせ、dポイントの還元キャンペーンを実施する。キャンペーン期間は3月31日～4月6日、エントリーとアカウント連携の対象期間は3月17日～4月6日。 キャンペーンでは、アカウント連携の状態で対象期間中に初めて購入した対象商品の総額が、20％還元の対象となる。進呈上限は1000ポイント。 また、期間中にdポイントを