補給艦「はまな」が警戒監視に防衛省・統合幕僚監部は2026年3月16日、沖縄県の与那国島沖で、ロシア海軍の駆逐艦を確認したと発表し、海上自衛隊が撮影した当該艦艇の写真を公開しました。【画像】無骨な外観..これが沖縄に出現したロシア海軍の駆逐艦です今回確認されたのはウダロイIII級駆逐艦です。同艦は15日午後3時頃、与那国島の南約70kmの海域に出現。その後、与那国島と西表島の間を北東に進み、東シナ海へ向けて航行