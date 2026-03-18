ZTEジャパンは、nubiaブランドの新製品で、5G対応のSIMフリースマートフォン「nubia S2 Lite」を19日に発売する。価格は2万9800円。 「nubia S2 Lite」は、チップセットに「UNISOC T8100」を搭載したAndroidスマートフォン。ディスプレイは6.7インチを備え、120Hzのリフレッシュレートに対応する。バッテリー容量は5100mAhで、3年後でも最大容量の92％を維持するとうたう。 OSはAnd