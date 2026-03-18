18日朝、南九州自動車道下りの薩摩川内都インターから串木野インターの間で車4台が絡む玉突き事故があり、4人がケガをしました。この区間は午前11時半現在、通行止めとなっています。事故があったのは、南九州自動車道下りの薩摩川内都インターから串木野インターの間です。警察によりますと、18日午前7時50分ごろ、大型トラックが前を走っていた普通乗用車に追突したのをきっかけに合わせて車4台が絡