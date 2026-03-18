米国戦の8回に見逃し三振に倒れ、不満を露わにするソト(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝候補の一角に挙げられていたドミニカ共和国は、準決勝で米国代表に1-2で敗れた。そして、その結末が大きな波紋を広げている。米紙『New York Post』は、試合を決定づけた9回裏の判定を巡り、ドミニカ側の強い不満を詳報した。【動画】アメリカの決勝進出を決めた“誤審”ドミニカ打者が怒った判定シーン