元格闘家の魔裟斗が、最新の家族ショットを披露した。１８日までに自身のインスタグラムを更新し「昨日は心の誕生日でディズニーへ」と投稿。タレントの妻・矢沢心の４５回目のバースデーだった１６日に、家族５人でディズニーランドを訪れ「＃魔裟斗＃矢沢心」とハッシュタグをつけた。シンデレラ城をバックに記念撮影。フォロワーは「素敵なファミリーですね」「幸せいっぱいの理想的な家族ですね」とほっこり。また「親