きのう未明、青森県三沢沖で、貨物船と衝突した漁船が転覆し、乗組員4人が死亡した事故で、運輸安全委員会の事故調査官による調査が始まりました。船舶事故調査官は、きょうから青森県八戸市で貨物船・末広丸の調査をしています。この事故ではきのう未明、末広丸と衝突した漁船が転覆し、乗組員4人が死亡しました。漁船側は漁の準備中に貨物船に衝突されたと説明していて、調査では衝突した部分などが確かめられます。運輸安全委員