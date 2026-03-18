アメリカのトランプ大統領は17日、ホルムズ海峡の安全確保に向け日本などの同盟国の支援は「必要ない」と表明しました。こうした中、ホルムズ海峡の航行の安全確保に向けて日本政府はどのような対応が可能か、慎重に検討を続けていると説明しています。自衛隊の艦船の派遣は事実上撤回された形ですが、トランプ大統領に振り回され続けているだけに、政府高官は首脳会談でどのような要求が飛び出すのか「まだ油断はできない」と警戒