第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、兵庫・西宮市内の甲子園球場で行われた。３２校の選手たちは本番さながらに堂々と聖地を踏みしめた。史上４校目の春連覇を狙う横浜（神奈川）の小野舜友主将（３年）による優勝旗の返還や、抽選で見事に大役を射止めた北照（北海道）の手代森煌斗主将（３年）による選手宣誓の練習も行われた。１９日の開幕戦では昨夏の甲子園を制し、史上５