俳優の倍賞千恵子（84）が18日、パティシエ・鎧塚俊彦氏のインスタグラムに登場。倍賞と鎧塚氏に、倍賞の夫で作曲家の小六禮次郎を交えた3ショットが公開された。【写真】「素敵なご夫妻」倍賞千恵子＆作曲家夫の夫婦ショット倍賞は、13日に開催された日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」授賞式で最優秀主演女優賞を受賞。この日はそのお祝いをしたようで、鎧塚氏は楽しそうに笑みを浮かべる3人の写真を投稿した