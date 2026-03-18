半導体大手のローム（京都市右京区）は、自動車部品大手のデンソー（愛知県刈谷市）からの買収提案について、社外取締役などで構成される特別委員会で検討を進めていると明らかにしました。 半導体大手のロームは、すでに同社の株の約5％を保有しているデンソーから、追加の株式取得を通じた買収を提案されています。 この提案をめぐり、ロームは3月17日付けの発表で、“社外取締役などで構