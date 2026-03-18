“動く”自転車教室！？ 来年度、つまりは来月（2026年4月）から自転車の違反行為に対して青切符制度が導入されます。 【写真を見る】4月に導入「自転車の青切符」違反＝直ちに罰則ではない！本当に気を付けるべき車・子ども・交差点の“危険な瞬間”を体験 ※青切符制度（通称）→「交通反則通告制度」 自転車の安全運転を意識してもらおうと、熊本県警がシミュレーターを使った疑似体験を実施しています。 ただ