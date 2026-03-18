◇第6回WBC決勝ラウンド決勝ベネズエラ―米国（2026年3月17日ローンデポ・パーク）ベネズエラは17日（日本時間18日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で米国と対戦。2―2と同点に追いつかれた直後の9回に勝ち越しに成功した。3大会連続決勝進出となった米国と初優勝をかけたベネズエラの頂上決戦。終盤にドラマが待っていた。0─2の8回2死から1番・ウィットが四球を選んで出塁。一発出れば同点