◆オープン戦カブス―エンゼルス（１７日、米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）カブスの今永昇太投手が１７日（日本時間１８日）、本拠のエンゼルス戦でオープン戦４試合目の先発。５回途中まで本塁打１本の１安打１失点８奪三振で降板した。初回から２回１死まで４者連続三振で立ち上がった。２回１死で５番シャヌエルに四球で出塁されたが、後続を三ゴロ、空振り三振にしとめ、点を与えなかった。３回は３者凡退、４回は捕