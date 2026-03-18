上げ幅が一時1100円を超えた日経平均株価を示すモニター＝18日午前、東京都港区の外為どっとコム18日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が5営業日ぶりに反発し、前日終値からの上げ幅は一時1200円を超えた。中東地域の混乱の長期化懸念がやや和らいで前日の米国株が上昇、東京市場にも波及した。午前終値は前日終値比1198円05銭高の5万4898円44銭。東証株価指数（TOPIX）は77.99ポイント高の3705.06。米高官の発言