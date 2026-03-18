元乃木坂46のメンバーで女優の若月佑美（31）が18日までに自身のインスタグラムを更新。愛車とに2ショットを公開した。「最高に優しい相棒です。この間、みんなでツーリング」などとつづり、愛車のカワサキ・エリミネーター400（PLAZAEDITION）にまたがっている写真などをアップ。「本当に、暖かくなってきたなと思ったら物凄い花粉振り撒かれてるのやめれる？と嘆き」とつづった。また、「ちまちゃんとも最近行けたので