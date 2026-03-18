お笑いコンビ・エバースが１７日、テレビ朝日系「ロンドンハーツ」の人気企画「ラブマゲドン」にコンビそろって登場。しかも同じ女性を指名する泥沼展開となっている。この日は男性芸人と女性タレントがそれぞれ好きな人を指名し、両思いになればゲームを抜けられる「ラブマゲドン」を放送。唯一コンビで出演したエバースは、佐々木も町田も同じ女性タレントを指名した。それがギャルモデルのみりちゃむ。一巡目ではまず佐々