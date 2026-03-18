2026年の春闘は、ヤマ場となる集中回答日を迎えました。中東情勢が悪化する中、ここ数年続いてきた高い水準の賃上げが実現するかが焦点です。東京・中央区の金属労協から、フジテレビ経済部・木沢基記者が中継でお伝えします。トヨタは職種に応じた賃上げ要求に満額回答しました。日産自動車は、賃上げ分として月額1万円の要求に、三菱自動車が1万8000円の要求にそれぞれ満額回答し、トランプ政権の関税措置の影響が広がる中でも、